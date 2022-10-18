تسببت في إجهاض نساء ..عمليات سطو واسعة لميليشيا الحوثي في صنعاء

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نهبت عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، صباح أمس، 20 منزلا، بمنطقة صرف، بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، حملة منظمة تستمر منذ 7 أيام.

عمليات اجتياح ممنهجة

وداهمت عناصر الميليشيا، برفقة المدرعات والأسلحة الخفيفة، والطائرات المسيرة، أكثر من عشرين منزلا في القرية، منها منزل الشيخ عادل شبيح الذي قتله الحوثيون أثناء اجتياح القرية الخميس الماضي، واقتحموا بوابة منزله صباح أمس، بالمدرعة ونهبوا ممتلكاته ومنازل أخرى.

سرقة سيارات المواطنين

قال شهود عيان إن عناصر الميليشيا المرتزقة نهبوا سيارات المواطنين، مؤكدين أنهم شاهدوا بعض سيارات الأهالي تجرها رافعات حوثية وهي خارجة من القرية بعد نهبها.

وتسببت المداهمات في إجهاض امرأتين واختطاف أطفال ونهب ممتلكات وقلع أبواب المنازل بالمدرعات والعيارات النارية محدثة هلعا كبيرا في أوساط السكان، حسب موقع “الصحوة”.

مقتل يمنيين بسبب قطع الطريق

كانت الميليشيا الإرهابية تسببت في مقتل شخصين بينهما امرأة، وإصابة نحو 45 شخصا آخرين، في حادث سير، نتج عن قطع العصابة للطرق.

الميليشيا الإرهابية تتحمل المسؤولية

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر “تويتر”: “الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة نقل جماعي في نقيل ظمران بمديرية القبيطة، على الطريق الفرعي “البديل” الرابط بين محافظتي (تعز، لحج) وأسفر عن مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 45 بجروح متفاوتة،نتيجة مباشرة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات”.