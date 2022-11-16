تسبب الإدمان.. أطعمة يصنفها العلماء مثل السجائر!

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حذر علماء في “جامعة ميشيغان” و”جامعة فرجينيا” من تناول مجموعة من الأطعمة المنتشرة على نطاق واسع، حيث اعتبروها مضّرة مثل السجائر، بل وتسبب الإدمان.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية، فإن رقائق البطاطس والبيتزا والدوناتس وباقي الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان مثلها مثل السجائر.

ووفقا للدراسة، فإن الأطعمة المعالجة للغاية، مثل الوجبات السريعة، تسبب الإدمان، ومن بين هذه المنتجات رقائق البطاطس وبعض أنواع المخبوزات والبيتزا والدوناتس وأصابع البطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المعالجة.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج مسترشدين بـ”معايير الإدمان”، والتي تندرج أيضا تحت التدخين. فيمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تحدث تلك الأطعمة -مثلها مثل النيكوتين- تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية والصحية. بالإضافة إلى أن تلك المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين.

كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى صحية لا تعد ولا تحصى.