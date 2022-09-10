تسبب مرض خطير.. تحذير من تداخل أدوية السيولة والأغذية

قالت الصيدلانية فاطمة الشهري،مسئولة في مركز معلومات الأدوية بالمركز الطبي الدولي، إن تداخل أدوية السيولة تسبب العديد من الأمراض التي تمثل خطورة بالغة على صحة الأشخاص، وتسبب مرض خطير.

تسبب مرض خطير

وأضافت خلال لقائها عبر قناة “الإخبارية” أنه يجب تناول أدوية السيولة قبل وقت كافٍ من تناول الأغذية خاصة الأطعمة الغنية من فيتامين ك، حيث تناول أدوية السيولة مع تداخلها مع الأغذية يسبب حدوث جلطات في الدم.