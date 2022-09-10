أبرز الموادصحة

تسبب مرض خطير.. تحذير من تداخل أدوية السيولة والأغذية

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:22 مساءً

قالت الصيدلانية فاطمة الشهري،مسئولة في مركز معلومات الأدوية بالمركز الطبي الدولي، إن تداخل أدوية السيولة تسبب العديد من الأمراض التي تمثل خطورة بالغة على صحة الأشخاص، وتسبب مرض خطير.

تسبب مرض خطير

وأضافت خلال لقائها عبر قناة “الإخبارية” أنه يجب تناول أدوية السيولة قبل وقت كافٍ من تناول الأغذية خاصة الأطعمة الغنية من فيتامين ك، حيث تناول أدوية السيولة مع تداخلها مع الأغذية يسبب حدوث جلطات في الدم.

الوسوم
صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:22 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock