تستند بسلم رواتب المدن الطبية والمراكز التخصصية.. قواعد التوظيف بالتجمعات الصحية

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أعلنت شركة الصحة القابضة القواعد العامة للتوظيف بالتجمعات الصحية والتي يتم التوظيف فيها ضمن الميزانية المحددة للتوظيف بالتجمع واحتسابها لمدة سنتين فقط.

وأوضحت الشركة أنه يخصص 10 ملايين ريال سنوياً لا تشمل تعويض المستقطبين من الداخل عن البدلات المفقودة عند التكليف بالتجمع، والاستناد بالمعمول به في سلم المدن الطبية والمراكز التخصصية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للرواتب بالسلم واستخدام البدلات والعلاوات المصاحبة لذلك. (جدول أ).

زيادات استثنائية للراتب

ومنحت القواعد الرئيس التنفيذي بالتجمع صلاحية منح زيادة استثنائية 20% وللمجلس صلاحية منح زيادة استثنائية 30% على الراتب الأساسي لغرض استقطاب الكفاءات أو المحافظة عليهم، مع التقيد بأعداد الوظائف المحددة وفقا للنموذج التشغيلي للتجمع المعتمد من مجلس شركة الصحة القابضة بما لا يتجاوز 100 وظيفة، مع استخدام البدل الخاص بالاستقطاب من داخل الوزارة. (جدول 2).

تعويضات للبدلات المفقودة

وأوجبت القواعد استخدام المخصص المالي لبند التشغيل الذاتي بالتجمع للتوظيف بناء على سلم رواتب برنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، على أن يتم تعويض المكلفين بالعمل بالتجمع عن جميع البدلات المفقودة عند التكليف كبدل الإشراف والتدريب وغيرها من البدلات الأخرى.

حزمة من المكافآت

وبينت أنه يتم اعتماد النموذج التشغيلي للتجمع عن طريق مجلس الشركة القابضة بناء على توصية المجلس الخاص بالتجمع، وتحديد حزمة من المكافآت في التجمع بما لا يتجاوز مليون ريال سنوياً يتم الاستفادة منها نهاية العام لمكافأة الموظفين بالتجمع بناء على مؤشرات التحول وما تم إنجازه من أعمال خاصة بمشاريع التحول.

اختبارات قياس

كما يجب تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت بالتجمعات الصحية منبثقة من المجلس، وخضوع المرشحين لاختبارات قياس من قبل طرف ثالث لوظائف التنفيذيين وعرض النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآت بالتجمع.

وتضمنت القواعد اختيار المرشحين للوظائف التنفيذية عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت بالتجمع بعد الانتهاء من عمليات الفرز والتقييم النهائية وفقا لمتطلبات الوظيفة، على أن تسري القواعد المذكورة أعلاه على شركة الصحة القابضة ووحدات الأعمال الإقليمية بالمناطق الخمس.