تسجيل 96 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.3 درجات في تايوان

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سجلت وكالة الأرصاد الجوية في تايون 96 هزة ارتدادية منذ مساء أمس وحتى وقت مبكر من صباح اليوم، بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت الوكالة – في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن مراكز جميع الهزات الارتدادية وقعت في المنطقة الساحلية بمحافظة هوالين والمياه القريبة، حيث بلغت أقصى شدة للهزات 4 درجات.

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطارئة في الجزيرة وتقارير وسائل الإعلام، تسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيًا في مناطق أخرى غير هوالين، في حين أنه ارتفع حصيلة الضحايا في هوالين اليوم، إلى 9 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 شخص، وهناك 101 شخص محاصر و34 مفقودًا .