«تسرق بياناتك في لحظات».. أخطر 4 برامج في نظام أندرويد

استدراج المستخدم بـ «تكتيك المماطلة»

ويستخدم المخترقون السيبرانيون «تكتيك المماطلة» في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان، لذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلاً للشك في التطبيق وحذفه ولكن بعد بضعة أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح «كروم».

وأكدت شركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، التي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.

هناك 4 تطبيقات مرتبطة بالبلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على البرامج الضارة HiddenAds، إذا كان لديك أي منها مثبتًا على هاتفك، فمن الأفضل أن تقوم بحذفه على الفور.

والبرامج الأربعة هي:

‏ Bluetooth Auto Connect-

Bluetooth App Sender-

‏Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi-

‏Mobile Transfer: smart switch-