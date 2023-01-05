تسريبات iPhone 15 إعادة منفذ USB-C وأزرار صوت وطاقة مختلفة

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كشفت مجموعة تسريبات عما يعتقد أنه «ترقيات محيرة» في iPhone 15 إلى جانب زيادات كبيرة في الأسعار، ولكن يدعي تقرير جديد أن شركة أبل قد تخفض في الحقيقة أسعار منتجها الأشهر، وفقاً لموقع فوربس.

وبحسب مدونين تقنيين، من المحتمل ألا تصل تشكيلة هواتف iPhone 15 حتى خريف عام 2023،

وتتضمن شائعة التصميم الأكثر انتشاراً حتى الآن احتواء الهاتف على منفذ شحن USB-C بحلول عام 2024.

وتوقع محللون، تحدث معهم موقع CNET الإلكتروني المتخصص بالتسوق، أن تقوم أبل بتوحيد منافذ الشحن إلى USB-C في هواتفها في كل مكان.

إحدى الطرق التي يتوقع أن يحدث بها تغيير هي من خلال منح طرازات iPhone 15 Pro أزرار صوت وطاقة مختلفة بدلاً من المفاتيح الموجودة على أجهزة اليوم، كما كتب في تغريدة في أكتوبر.

وكان هناك تنبؤ آخر لـ Kuo يتعلق بكاميرا iPhone 15. حيث يتوقع أن يحصل iPhone 15 Pro Max على عدسة تليفوتوغرافي على غرار المنظار. ويسمح هذا النوع من العدسات المقربة بمستويات تقريب بصري أعلى، حيث يتوقع Kuo إمكانية وصول تقريب iPhone 15 Pro Max إلى 6 أضعاف مقابل 3 لطراز 14.