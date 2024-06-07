تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والأمان.. معايير تتبعها الجوازات السعودية في مبادرة “طريق مكة”

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أسهمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات المشاركة ضمن مبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء في تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات في وقت قياسي وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن وتقديم خدمات متميزة لهم.

ومن خلال الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” التي يتم فيها استقبال الحجاج، تقوم الجوازات السعودية بإنهاء إجراءات سفر حجاج المغرب بكل يسر وسهولة، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، حتى التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وتعتمد الجوازات على أحدث التقنيات لتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والأمان، مثل أنظمة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، وأجهزة الخدمة الذاتية، لضمان سير عملية سفر الحجاج بسلاسة ويسر.

يذكر أن مبادرة طريق مكة حققت نجاحًا كبيرًا في تسهيل رحلة الحج وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في سبع دول مستفيدة هي المغرب، وكوت ديفوار، وتركيا، وباكستان، وبنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا.