تسعينية تحتفل بـ “ميلادها” بالقفز من ارتفاع شاهق

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احتفلت امرأة بريطانية بعيد ميلادها التسعين بطريقة بالغة الخطورة، حيث قامت بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم، في لفتة إرشادية لأبنائها وأحفادها بأنه يمكن مواصلة الحياة والاستمتاع بها برغم التقدم في العمر.

وتمكنت البريطانية هيلاري أوكسلي من استكمال القفزة والهبوط على الأرض بسلام، حيث نفذتها بصحبة حفيدتيها اللتين شاركتاها الاحتفال بعيد ميلادها بهذه الطريقة الجنونية.

ولم تتردد الجدة في القفز من الطائرة على الرغم من تعرضها لنزيف بالساق، مشيرةً إلى أن القفزة الأولى التي نفذتها قبل 10 سنوات كانت أكثر سهولة، ولكنها وافقت عندما فاجأتها العائلة بالترتيب لهذا الحدث احتفالاً بها.