أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة

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تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م والذي سلمه لسموه مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي.

واستمع سموه لشرح عن محتوى التقرير والذي يستعرض أعمال المركز والتي تهدف لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى مبادرات المركز ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.