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تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق يدخل 100 شخص إلى المستشفى

21 يونيو 2024 - 8:01 صباحًا

المناطق_متابعات

شهدت محافظة الأنبار العراقية تسجيل حالة تسمم غذائي جماعي نجمت عن تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس.

وقالت دائرة صحة الأنبار في منشور على حسابها في “فيسبوك”، يوم الخميس: “استقبل مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ مئة حالة تسمم غذائي، والعدد مرشح للزيادة، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس في آخر أيام عيد الأضحى المبارك المقامة في قضاء الكرمة”.

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وأضاف المنشور: “وصل المرضى إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي. كانت حالتهم حرجة بسبب ألم في المعدة وتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة مما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل”.

وتابع: “قام الطاقم الطبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى”.

وأكدت مصادر طبية من المستشفى أن حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة.

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21 يونيو 2024 - 8:01 صباحًا
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