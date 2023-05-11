«تسوية ودية» تنهي دعوى جماعية لـ254 عاملاً ضد شركة أمام «موارد الرياض»

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تمكن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية في الرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أخيراً، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ254 عاملاً من جنسيات مختلفة.

وتضمن الصلح إنهاء العلاقة العمّالية مع إحدى الشركات وصرف حقوقهم المالية المستحقة، بعد التوصل إلى حل مرضٍ من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وقال فرع الوزارة بمنطقة الرياض: إن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، وبدل الإجازات، وكذلك المنازعات على كل ما يتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.