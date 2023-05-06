تشارلز الثالث يقسم اليمين ملكا للمملكة المتحدة

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أقسم الملك البريطاني تشارلز الثالث اليمين الملكية ملكا رسميا للبلاد، وذلك في مراسم احتفالية ضخمة تستضيفها كنيسة “ويستمنيستر” بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية المحلية والدولية.

وتضمن الحفل – الذي نقله تلفزيون “بي بي سي” البريطاني – قراءة الملك وعدد من الشخصيات السياسية والكنسية لمقاطع من الإنجيل تلتها عدة صلوات لاستهلال عهد الملك الجديد.

وقال أسقف كنيسة كانتربري جاستن ويلبي “إن دور الملك هو تقديم الخدمة لشعبه، معربا عن فخره بوجوده في الكنيسة مع الكثير ممن يتشاركون حب تقديم الخدمة للآخرين”، مشيرا إلى أن الوحدة التي تجمع كافة عناصر بلاده والمثال الجيد الذي يظهرونه هو ما يوحد المجتمع ويمنحه القوة والسعادة.