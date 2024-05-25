تشافي: أتمنى العودة لتدريب برشلونة مرة أخرى

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أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، الذي سيخوض غداً مباراته الأخيرة مع الفريق، أنه يتمنى العودة لقيادة النادي الكتالوني مجدداً في المستقبل.

وأعلن برشلونة، يوم الجمعة، عدم استمرار تشافي في منصبه الموسم المقبل، لتنتهي ولاية المدرب التي بدأت في أكتوبر 2021، وشهدت تتويجاً بلقب الدوري المحلي موسم 2022-2023، وبكأس السوبر المحلية في الموسم نفسه.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية: “أنا بخير> لم تكن أيامًا سهلة. أنا فخور بما قدمته. لم تكن مرحلة سهلة بسبب الوضع الحالي للنادي. قدمنا كل شيء”.

وأضاف المدرب الإسباني: “حاولنا دائمًا أن نكون رجال هذا النادي. أعتقد أنه تم القيام بعمل جيد على الرغم من أننا لم نصل إلى الأهداف المرجوة هذا الموسم. لقد كانت تجربة مذهلة تعلمت خلالها الكثير”.

“أتمنى العودة إلى برشلونة”

وبسؤاله عن إمكانية العودة إلى تدريب برشلونة في المستقبل، أجاب تشافي: “لم لا أعود. أود أن أفعل ذلك. إنه نادي حياتي. لقد كانت لدينا مشاعر متقلبة. أحب أن أتواجد في برشلونة. وأن يمنحوني الفرصة للعودة”.

وقال صاحب الـ44 عاماً إنه سيحصل على قسط من الراحة قبل التفكير في خطوته المقبلة.

وتشافي هو ابن أكاديمية “لا ماسيا” للشباب الشهيرة في برشلونة. انضم إليها في سن الحادية عشرة.

كلاعب، فاز بـ31 لقبًا لبرشلونة وإسبانيا، بما في ذلك كأس العالم 2010، وبطولتين أوروبيتين، وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، كمدرب، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في أول موسم كامل له، لم يتمكن من النجاة من موسم متعثر هذا العام حيث اقترب غريمه اللدود ريال مدريد من تحقيق ثنائية محتملة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في يناير الماضي، وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في دور الثمانية.