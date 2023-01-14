تشافي عن نهائي السوبر الإسباني: الفوز هدفنا.. وهذا الأمر غير قابل للتفاوض

تشافي هيرنانديز في حالة جيدة قبل الكلاسيكو الثاني في الموسم بين برشلونة وريال مدريد، حيث حصل هذا على الألقاب على الخط في نهائي السوبر الإسباني.

النهائيات ضد ريال مدريد

وقال تشافي “نعم، كان من الممكن أن يتم ذلك بشكل أكثر إنصافا، لكنه ليس عذرا لنا، الجميع متاحون، وحتى لو لم تكن مائة بالمائة فهذا نهائي وأنت تجعل نفسك متاحًا، أنت تلعب كرة القدم لتلعب في النهائيات ضد ريال مدريد، إنها فرصة كبيرة للفوز باللقب”.

وأضاف: “الفوز أمر غير قابل للتفاوض في برشلونة نحن نعيش من أجل ذلك، أهدافنا هي الألقاب، ونحن قريبون جدًا من الفوز ويجب أن نلاحقها، ونريد الفوز بها من أجلنا، ولـــيس بـــسبب من هم المنافسون”.

الهزيمة ضد المرينجي

وتم استجواب المدرب بشأن الهزيمة السابقة أمام المرينجي في لاليجا سانتاندير، وكان واثقًا من تعلم الدروس: “إنها لعبة مختلفة عن ذلك، وسنحاول السيطرة على التحولات ونزع سلاحهم في الدفاع، إنهم فريق قوي، لكن أسلوبنا لن يختلف كثيرًا عن نهج أكتوبر”.

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