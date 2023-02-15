تشبثوا بالحياة لـ228 ساعة.. إنتشال سيدة وطفلين من تحت الأنقاض في أنطاكيا

المناطق_متابعات
ما زالت فرق الإنقاذ تعمل في تركيا، اليوم الأربعاء، في محاولة للعثور على أحياء، رغم تلاشي الآمال، علّ وعسى تحدث المعجزة ويظل أحدهم متشبثا بالحياة ويقاوم وينجو من “كارثة القرن” كما وصفها الرئيس التركي.
وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلنت فرق الإنقاذ التركية عن انتشال سيدة وطفلين من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد مرور 228 ساعة على الزلزال.
وقبلها، تم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال. وقالت وسائل إعلام تركية إنه جرى إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت أنقاض مبنى ضربه الزلزال المدمر. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ ينقلون المرأة، واسمها مليكة إمام أوغلو، على محفة إلى سيارة الإسعاف.
ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي “خير” بقضاء أون إيكي شباط في الولاية. وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة بعد ساعات طويلة تحت الركام.
وفي وقت سابق، وبعد نحو 212 ساعة من الزلزال المدمر، انتشلت فرق الإنقاذ التركية سيدة على قيد الحياة تبلغ من العمر 77 عاما من تحت الأنقاض في أديامان بتركيا.