“تشريح وتحنيط”.. مصير قرش الغردقة قاتل السائح الروسي ومفاجأة داخل أمعاؤه

قال الدكتور” أمجد شعبان” مدرس المصايد بجامعة القاهرة، إن سمك القرش مهم جداً بالنسبة للبحار والمحيطات، حيث إنه يعمل على تحقيق التوازن البيئي في البحر والمحيط، من خلال الشعاب المرجانية، والموارد البيئية في المحيطات.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن سمكة القرش التي هاجمت السائح الروسي، كان بداخلها 16 بويضة مخصبة، موضحاً أنها كانت ستلدها في العام القادم لولا أن تم اصطيادها.

وأوضح أن سمك القرش من أهم ما يميزه، أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه برحمين اثنين وليس واحد، ليستطيع أن يخصب كمية كبيرة من البويضات.

وأشار إلى أن سمك القرش لا يهاجم السياح إلا في الظروف الاستثنائية الخاصة، كأن يقوم السائح بمزاولة سمكة القرش، أو يقوم سمك القرش بتصرفات غريبة بعض الأحيان ينتج عنها خروجه من بيئته ومهاجمة الإنسان.

وأكد أن سمك القرش من الأسماك والثروة السمكية المهمة جدا للحفاظ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات، موضحا ًأن هجوم أسماك القرش على السياح في مصر أقل بكثير من هجومها في الدول الأخرى.

لغردق