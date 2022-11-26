تشكيل أستراليا لمواجهة تونس في كأس العالم 2022

أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يبحث الكنغر عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد هزيمته ضد فرنسا.

موعد المباراة

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، والمنتخب الأسترالي في تمــــام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة نسور قرطاج والكنغر في ثاني جولات دور المجــــــموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

تشكيل أستراليا ضد تونس

وجاء تشكيل الكنغرعلى النحو التالي: “ماثيو ريان، ناثانيال أتكينــــــــسون، هاري ســــوتار، كاي روفليس، عزيز بيهيش، أرون موي، ماثيو ليكي، جاكسون إرفين، ريلي مكجريي، كريج جودوين، وميتشيل دوكي”.

القنوات الناقلة لمواجهة أستراليا وتونس

وستنقل مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحـــو التالي: “beIN Sports HD 1 Max، وAlkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD”، فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.