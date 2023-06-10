تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال.. دجيكو في الهجوم

المناطق_متابعات

أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشكيل فريقه لموجهة فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب أتاتورك بإسطنبول.

حسم مانشستر سيتي صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تخطى عقبة حامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

فيما حسم إنتر ميلان تأهله لهذا الدور، بعدما حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي فريق ميلا، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري أونانا.

الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوجلو، مارسيلو بروزوفيتش، فيديريكو ديماركو.

الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.