تشكيل الأرجنتين أمام أستراليا بربع نهائي كأس العالم 2022.. ميسي يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم مساء اليوم السبت.

ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الدور ثمن نهائي من بطولة كأس العالم على ملعب أحمد بن علي في مدينة أم الأفاعي.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي وخطف بطاقة الصعود لمجموعة المنتخب الهولندي الذي حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بفوزه على أمريكا بثلاثية لهدف.

تشكيل الأرجنتين اليوم أمام أستراليا

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا – نيكولاس أوماتيمدي – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريجو دي باول – إينزو فيرنانديز – أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي – بابو جوميز – خوليان ألفاريز

بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا بكأس العالم 2022