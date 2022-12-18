تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب فرنسا، مساء الأحد، التي ستقام على أرض استاد لوسيل، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تشكيل “منتخب الأرجنتين” على الشكل الآتي:

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتامندي – ماركوس أكونيا.

الوسط: رودريغو دي بول – لياندرو باريديس – إنزو فرنانديز – أليكسيس ماك اليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز.

ويبحث منتخب الأرجنتين أمام الديوك عن تحقيق اللقب الثلاث عالميا لراقصي التانجو، وإحراز اللقب الأول لميسي ليعانق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه والأخيرة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.

بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم