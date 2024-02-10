تشكيل الأردن ضد منتخب قطر في نهائي كأس آسيا 2023

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أعلن المدرب المغربي المخضرم حسين عموتة، عن تشكيل مباراة الأردن ضد قطر، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي تقام على أرضية ستاد «لوسيل» في الدوحة.

الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا 2023

وتمكن منتخب الأردن من حجز مقعداً له في نهائي بطولة كأس آسيا هذا العام للمرة الأولى في تاريخ «النشامى»، وذلك عقب الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة في المربع الذهبي للمونديال الآسيوي.

بينما تمكن منتخب قطر «المستضيف» من التواجد في نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب الفوز المثير في المربع الذهبي على حساب إيران بثلاثية مقابل هدفين.

تشكيل الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا

وجاء تشكيل الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا اليوم، عى النحو التالي

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – براء مرعي – إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان – نور الروابدة – محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري – محمود مرضي – يزن النعيمات.