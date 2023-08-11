المناطق_متابعات

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجة الحزم، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الأهلي يبحث عن الانتصار في لقاءه الأول أمام الحزم، وذلك في المباراة التي سيتحتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحزم كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي.

محور الارتكاز: زياد الجهني، كيسيه.

خط الوسط الهجومي: ماكسيمين، رياض بودبوز، رياض محرز.

قلب الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

– تاريخ المواجهات في دوري المحترفين

والتقى الأهلي والحزم في 12 مواجهة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 8 انتصارات للأهلي، مقابل فوز وحيد للحزم و3 تعادلات بين الفريقين، وسجل الأهلي 23 هدفًا، مقابل 12 هدفًا للحزم.