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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الأهلي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام الخليج، بعد فوزه الكبير على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر، تقام مباراة الأهلي والخليج، في التاسعة مساء اليوم “الخميس”، على إستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الخليج كالتالي..

حراسة المرمى : إدوارد ميندي.

خط الدفاع : إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، إيبانيز، علي مجرشي.

محور الارتكاز : الجهني، كيسيه.

خط الوسط الهجومي : ألان ماكسيمان، رياض بودبوز، رياض محرز.

قلب الهجوم : فهد الرشيدي.