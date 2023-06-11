تشكيل الأهلي المصري أمام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا.. عودة الشناوي وكهربا فى الهجوم

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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري عن التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام فريق الوداد الرياضي المغربي، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بينما أحرز لفريق الوداد المغربي سيف الدين بوهرة.

وفي ما يلي تشكيل الأهلي المصري لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي، والذي أعلنه المدرب مارسيل كولر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.