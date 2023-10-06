تشكيل الأهلي.. فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل الراقي أمام الاتحاد

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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الراقي الرسمي الذي سوف يواجه الاتحاد في “ديربي جدة”، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس، برصيد 16 نقطة.

– تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، عبد الباسط هندي، عبد الله العمار.

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

في خط الهجوم: رياض محرز، فيرمينو، فراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:”عبد الرحمن الصانبي – ريان حامد – فهد الحمد – سعد بالعبيد – هيثم عسيري – سميحان النابت – فهد الرشيدي – علي الأسمري – زياد الجهني”.