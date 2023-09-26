تشكيل الأهلي لمواجهة العين

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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة اليوم ضد العين، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحل الأهلي ضيفا على العين في استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، في إطار دور الـ32 من كأس الملك.

وجاء تشكيل الأهلي أمام العين، كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ايبانيز، ديميرال، بسام الحريجي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد

الوسط المهاجم: سميحان النابت، جابري فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، فراس البلطان.

ويتواجد على دكة البدلاء، عبدالله عبده، إبراهيم الزبيدي، علي مجرشي، أيمن فلاته، عبدالكريم دراسي، زياد الجهني، علي الأسمري، فهد الرشيدي، فهد الحمد.