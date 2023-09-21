تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الفتح.. تغيير هجومي طارئ وعودة جروهي

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لملاقاة الفتح، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد والفتح على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الفتح، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: لويز فيليبي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: حسن كادش، نجولو كانتي، فابينيو، مدالله العليان.

خط الهجوم: هارون كمارا، رومارينيو، مروان الصحفي.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، سلطان فرحان، سويلم المنهالي، أحمد بامسعود، فرحة الشمراني، طلال حاجي، صالح العمري”.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بواقع 5 انتصارات وخسارة واحدة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، برصيد 11 نقطة، بواقع 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.