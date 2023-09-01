تشكيل الاتحاد الرسمي ضد الهلال في دوري روشن السعودي

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أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل الفريق الرسمي لملاقاة الهلال، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد في 4 مباريات لتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتل الهلال المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقط بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة.

وتنطلق مجريات اللقاء اليوم الجمعة 1 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وتُذاع فعاليات المباراة عبر قناة ssc sport والناقل الحصري للبطولة في جميع انحاء العالم.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – احمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – كورنادو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينهو – كريم بنزيما.

فيما اعلن الهلال تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط : روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري ومالكوم، سافيتش.

خط الهجوم : ميتروفيتش.