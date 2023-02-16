تشكيل الاتحاد.. رومارينيو يعوض غياب حمد الله أمام الاتفاق

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم “الخميس”، في الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد في مباراة الاتفاق

وتقام مباراة الاتفاق والاتحاد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الاتفاق، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

محور الارتكاز: طارق حامد، برونو هنريكي.

خط الوسط المهاجم: هيلدر كوستا، كورنادو، عبد العزيز البيشي.

قلب الهجوم: رومارينيو.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله الجدعاني، عبد الكريم مغربي، عمر هوساوي، هارون كمارا، سلطان الصليلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، محمد الصيعري”.

ويعد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، أبرز الغائبين عن مباراة الاتفاق والاتحاد، حيث يغيب بداعي الإصابة.

ويحتل الاتحاد، المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الشباب، المتصدر بـ40 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي الاتفاق، في المركز العاشر، برصيد 19 نقطة.