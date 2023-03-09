تشكيل الاتحاد.. سانتو يجهز “القوة الضاربة” في كلاسيكو النصر

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أعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام النصر، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة العشرين “جولة يوم العلم”، من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتزعم النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، الوصيف بـ44 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة النصر، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

محور الارتكاز: برونو هنريكي، طارق حامد.

خط الوسط المهاجم: إيجور كورنادو، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله الجدعاني، عبد الكريم المغربي، عبد الإله الشهري، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عبد الرحمن العبود، عوض الناشري، محمد الصيعري، عمر هوساوي”.

يذكر أن مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بينما التقى الفريقان في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.