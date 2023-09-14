تشكيل الاتحاد.. فيليبي أساسيا والمعيوف على الدكة أمام الأخدود

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأخدود، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد والأخدود، مساء اليوم (الخميس)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الأخدود، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: صالح العمري، كريم بنزيما، رومارينيو.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله المعيوف، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، عمر هوساوي، تركي الجعدي، هارون كمارا، سويلم المنهالي”.

واستبعد المدير الفني نونو سانتو، الثنائي الأجنبي جوتا وإيجور كورنادو للإصابة، فيم لم يشارك عبد الرزاق حمد الله بسبب عدم عودته من معسكر المغرب.

ويحتل الاتحاد، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأخدود، في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.