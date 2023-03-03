تشكيل الاتحاد لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل فريقه لمواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة الثاسعة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الخليج في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

تشكيل الاتحاد الرسمي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، برونو هنريكي.

خط الوسط المهاجم: رومارينيو، إيجور كورنادو، هارون كمارا.

قلب الهجوم: عبدالرزاق حمد الله.

فيما يجلس علة مقاعد البدلاء، كلًا من: “عبدالله الجدعاني، عبدالكريم المغـــربي، عمر هوســـاوي، المعتصم صديق، محمد الصيعري، زكريا هوساوي، عوض الناشري، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله الشهري”.

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