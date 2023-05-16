تشكيل الاتحاد.. نونو سانتو “يغير” الخطة لانتزاع نقاط الهلال

المناطق_الرياض

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في التاسعة والنصف مساء اليوم “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الهلال، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي.

محور الارتكاز: أحمد با مسعود، برونو هنريكي، عوض الناشري، مد الله العليان.

خط الهجوم: إيجور كورنادو، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

ويغيب عن قائمة الاتحاد في مباراة الهلال، كل من مهند الشنقيطي وسويلم المنهالي وطارق حامد ونور الدين البحار للإصابة، فيم يغيب زكريا هوساوي للإيقاف.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الهلال، حامل اللقب، في المركز الرابع، برصيد 49 نقطة من 25 مباراة.