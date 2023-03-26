تشكيل البرتغال المتوقع ضد لوكسمبورج بتصفيات يورو 2024

يستعد منتخب البرتغال، لخوض ثاني مواجهاته في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم، حيث سيواجه منتخب لوكسمبورغ.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة البرتغال ولوكسمبورج، عند الساعة العاشرة عشر إلا ربع بتوقيــــت المملكة العربية السعودية، على ملعب لوكسمبورغ، في ثاني مباريات منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024.

البرتغال ولوكسمبورج ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبـــا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، والتي تضم إلى جانبهما منتخبات البوسنة والهرسك، آيسلندا، وليشتنشتاين، وسلوفاكيا.

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر UEFA.tv، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة، حيث ثتبث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

التشكيل المتوقع للبرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – أنتونيو سيلفا – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فرنانديش – برناردو سيلفا – روبن نيفيز.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – رافائيل لياو.

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