تشكيل الخليج لمواجهة الفتح في الدوري

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أعلن المدير الفني لفريق الخليج بيدرو ايمانويل عن تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

“إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، خالد السميري، خالد ناري، إيفو رودريغيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، عارف آل حيدر، وو يونغ جانغ”

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلٌّ من:

“مروان الحيدري، عبدالله الشنقيطي، بندر المطيري، منصور حمزي، سعيد آل حمسل، حسن المجحد، حمد العبدان، عبدالله آل سالم، رياض البراهيم”.