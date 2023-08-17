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تشكيل الرياض لمواجهة ضمك

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 أغسطس 2023 - 5:45 مساءً

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أعلن الجهاز الفني لفريق الرياض، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الخميس أمام نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الرياض كالتالي: ألين توسكا، عبدالإله الخيبري، إينولج موسونا، صالح آل عباس، دينو هوقو، مارتن كامبانيا، أحمد عسيري، علي الزقعان، حسين النويقي، ديداير إبراهيم ندونق، بيراميا توريه.

وجاءت دكة احتياط فريق الرياض كالتالي: صالح السعيد، أمير كردي، خالد شويع، عبدالهادي الحراجين، راكان نجار، بدر المطيري، محمد آل عقيل، فهد منيف، فهد الرشيدي.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 أغسطس 2023 - 5:45 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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