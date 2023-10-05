تشكيل الطائي أمام التعاون في دوري روشن

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أعلن المدير الفني لفريق الطائي لورينت ريجيكامب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الخميس أمام نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الطائي كالتالي: فيكتور براغا، حسين قاسم، إنزو روكو، روبرت باور، إبراهيم النخلي، نواف القميري، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، فيرجل ميسيدجان، أندريه كورديا، ماركو دوقانيتش.

وجاءت دكة بدلاء الطائي كالتالي: معتز البقعاوي، سالم الطوباوي، عبدالكريم السلطان، راكان الشملان، عبدالعزيز الحرابي، عبدالرحمن الحارثي، هزاع الهزاع، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر.