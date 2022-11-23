تشكيل المغرب المتوقع أمام كرواتيا بكأس العالم 2022، يفتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بمواجهة وصيف كأس العالم في نسختها الماضية، في الجولة الأولى من من المجموعة السادسة بدور المجموعات بكأس العالم، في الواحدة ظهرا بتويت مكة المكرمة، حيث التشكيل المتوقع لأسود الأطلس لمقارعة كرواتيا في النسخة الحالية.

تشكيل المغرب المتوقع أمام كرواتيا بكأس العالم 2022

ويشارك المنتخب المغربي للمرة السادسة في نهائيات كأس العالم، ويسعى لكتابة إنجاز جديد في المشاركة الاستثنائية وتقديم بطولة للجيل الحالي للمغرب تعويضا عن الأخفاقات التي طالت المنتخب خلال الفترة الماضية.

تشكيل المغرب

ويدخل وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، في تجربته الأولى التي يقود بها المنتخب في المونديال، ومن القرر أن يبدأ المغرب بتشكيل مكون:

وجاء تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام كرواتيا غدا كالتالي :

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي – نايف أكرد – رومان سايس.

الوسط: سفيان أمرابط – عبد الحميد الصبيري- حكيم زياش.

الهجوم: سفيان بوفال – عبد الرزاق حمد الله – عز الدين أوناحي.

ويشارك المنتخب المغربي في كأس العالم ضمن المجموعة السادة التي تضم منتخبات ” كرواتيا، بلجيكا، كندا”.

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022