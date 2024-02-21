تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لملاقاة الفيحاء في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف النصر نظيره الفيحاء، مساء اليوم (الأربعاء)، على ملعب الأول بارك، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مباراة الفيحاء، على النحو التالي..

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، علي لاجامي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

وتضم قائمة البدلاء “فارس افندي، محمد العتيبي، محمد قاسم، محمد فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، مشاري النمر، عبد العزيز العليوة”.

وكان النصر قد حقق فوزًا على الفيحاء، في مباراة الذهاب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بهدف نظيف أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر للفوز أو التعادل أمام الفيحاء في مباراة الإياب، للتأهل مباشرة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يحتاج الفيحاء للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل الآسيوي.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد الفيحاء، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه الفائز من ناساف الأوزبكي ضد العين الإماراتي.

وكان النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تزعم صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بينما تأهل الفيحاء وصيفًا للمجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.