تشكيل النصر الرسمي أمام الشباب.. كاسترو يهاجم برونالدو وماني

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمباراة الديربي أمام الشباب، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والشباب، مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الشباب، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، نواف بوشل، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، علي الحسن، خالد الغنام، سامي النجعي، مشاري النمر”.

ويحتل النصر، المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي الشباب، في المركز الخامس عشر، برصيد نقطتين.