تشكيل النصر الرسمي أمام بيرسبوليس

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لملاقاة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة النصر وبيرسبوليس، على ملعب الأول بارك، مساء اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مباراة بيرسبوليس، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أيمن يحيى، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، راغد النجار، عبد الله مادو، محمد قاسم، محمد آل فتيل، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الله الخيبري، محمد مران، مشاري النمر”.

وضمن النصر تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتزعم صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يأتي بيرسبوليس في وصافة الترتيب، برصيد 7 نقاط.

ويأتي استقلال دوشنبه الطاجكي في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، برصيد نقطتين، بينما يتذيل الدحيل القطري جدول الترتيب بنقطة واحدة.