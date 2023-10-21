تشكيل النصر الرسمي أمام ضمك.. رونالدو يهاجم وغيابات بالجملة

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر وضمك، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مباراة ضمك، على النحو التالي..

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، عبد الله مادو، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، محمد مران”.

وتشهد قائمة النصر، العديد من الغيابات، حيث يغيب الظهير سلطان الغنام للإيقاف 4 مباريات، فيم قرر كاسترو استبعاد علي لاجامي ومارسيلو بروزوفيتش للإصابة وعدم الجاهزية.

ويحتل النصر، المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر بعد فوزه على الخليج بهدف نظيف، في لقاء الجولة العاشرة، بينما يأتي ضمك في المركز العاشر، برصيد 10 نقاط.