تشكيل النصر الرسمي.. رونالدو يقود الهجوم أمام الطائي

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أعلن الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمباراة الطائي في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الطائي والنصر، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، في التاسعة والنصف مساء اليوم “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الطائي، على النحو التالي..

حراسة المرمى: آجوستين روسي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جارسيا، غيسلان كونان.

محور الارتكاز: لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم، الخيبري.

خط الوسط المهاجم:أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.