تشكيل النصر الرسمي.. غياب العقيدي ورونالدو في الهجوم أمام الخليج

المناطق_الرياض

أعلن الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الخليج في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والخليج، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الخليج، على النحو التالي..

حراسة المرمى: آجوستين روسي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويز جوستافو، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، ماجد قشيش، نواف بوشل، أيمن يحيى، ماشاريبوف، محمد مران”.

ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ59 نقطة، بينما يأتي الخليج، في المركز الرابع عشر، برصيد 23 نقطة.