تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الرجاء .. ماني ورونالدو في الهجوم

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي، في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتقام مباراة النصر والرجاء، عند تمام الساعة السادسة اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، علي لاجامي، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: مارسيلو بروزوفيتش،عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا.

في الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتضم قائمة البدلاء “أمين بخاري، محمد العتيبي، محمد آل فتيل، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، نواف بوشل، جيسلان كونان، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز العليوة”.