تشكيل النصر الرسمي لمواجهة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

المناطق_الرياض

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعود نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد غياب في الفترة السابقة، حيث يطمح للمنافسة بقوة على اللقب القاري الغائب عنه.

نادي النصر يخوض منافسات الموسم الحالي مدججا بكتيبة من النجوم العالميين والذي اختارهم المدرب لويس كاسترو لمواجهة شباب الأهلي وهم : “كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، تاليسكا، مارسيلو بروزوفيتش، جيسلان كونان”.

تشكيل النصر أمام شباب الأهلي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

في خط الوسط الإرتكاز: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط المهاجم: ساديو ماني، الصليهم، تاليسكا.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشف عن تصنيفات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث سيتواجد الفائز من مواجهة النصر وشباب الأهلي، ضمن أندية التصنيف الرابع، بينما الهلال والاتحاد ضمن أندية التصنيف الأول.