تشكيل النصر.. جارسيا يفاجئ الاتحاد بـ”خطة مختلفة” بقيادة رونالدو

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أعلن رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة العشرين “جولة يوم العلم”، من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويتزعم النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، الوصيف بـ44 نقطة.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الاتحاد، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو.

خط الوسط: عبد الإله العمري، سلطان الغنام، لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كرستيانو رونالدو، محمد مران.

وتضم قائمة البدلاء “آجوستين روسي، محمد فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، عبد الله الخيبري، علي الحسن، ماجد قشيش، ماشاريبوف، علي لاجامي”.

يذكر أن مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بينما التقى الفريقان في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.