تشكيل النصر.. كرستيانو رونالدو يقود الهجوم أمام الاتفاق

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أعلن رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق في مواجهة الاتفاق، مساء اليوم “الأحد”، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والاتفاق، على ملعب مرسول بارك، في الثامنة والنصف مساء الغد “الأحد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الاتفاق، على النحو التالي..

– حراسة المرمى: نواف العقيدي.

– خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

– خط الارتكاز: عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم.

– الوسط الهجومي: عبدالرحمن غريب، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا.

– قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وتضم قائمة البدلاء “عبد العزيز العويرضي، محمد فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، محمد مران، علي الحسن، أيمن يحيى، ماجد قشيش، ماشاريبوف”.

ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن الاتحاد، المتصدر بـ31 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 16 نقطة.