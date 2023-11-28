تشكيل الهلال.. الدوسري يقود الهجوم أمام نافباخور

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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لملاقاة نافباخور الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة نافباخور والهلال، على ملعب نافباخور المركزي في نمانجان، مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل الهلال في مباراة نافباخور، على النحو التالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

محور الارتكاز: محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان.

قلب الهجوم: صالح الشهري.

وتضم قائمة البدلاء “حبيب الوطيان، أبو راسين، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، عبد الإله المالكي، مصعب الجوير، صهيب الزيد، محمد زيد، عبد الله زيد، مالكوم، ميتروفيتش”.

ويتزعم الهلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن نافباخور الوصيف، بينما يأتي ناساجي الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل مومباي سيتي الهندي الترتيب بلا نقاط.